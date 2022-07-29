交通部長王國材今天說，以機車族的安全考量，可以解除不必要的限制，像是機車在外側車道常有干擾等狀況，因此可以考慮放寬機車行駛內側車道。

台灣機車路權促進會上午到交通部前抗議，重申5大訴求，包含蘇花改之外，南迴改等多條省道須還給機車行駛權益；禁錮改革的道路交通安全規則99條須處理：廢除區間測速；道路工程亟需改善；讓人民參與交通決策等。

台灣機車路權促進會公關主任劉成謙批評，交通部和內政部的宣導記者會只是作秀，缺乏真正保障機車、自行車和行人等弱勢用路人的安全及用路權益的作用，希望兩個部會檢討現行不合理的規定。

王國材出席交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案第三季安全駕駛宣導記者會，會後接受媒體聯訪時表示，機車路權已經爭取很多年，像是蘇花改是安全回家的路，因此他同意機車上蘇花改。

王國材表示，重機上國道方面，經過3年研究加上有6成民眾反對，因此多次評估下認為重機上國道的秩序及行為尚未達到標準，將會持續觀察。他強調，在安全上希望車種單純化，經過多次評估目前還不宜開放。

除此之外，王國材說，過去內側車道禁行機車，但是外側車道常有公車停靠等，機車在外側車道上會有干擾等狀況，因此他認為內側車道可以放寬讓機車通行。