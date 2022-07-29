歌手曹格的老婆吳速玲日前到澎湖遊玩，忍不住發文說當地什麼都好，但公共設施的美感和清潔度實在讓人不敢恭維，尤其是廁所髒又亂，引來網友熱議。對此，澎湖縣長賴峰偉昨(28日)晚間正式回應，指出看到吳速玲發文後便立刻請相關單位了解情況，並努力著手改善，吳速玲也回應感謝澎湖縣長賴峰偉的處理態度，並不忘直言：「公廁的問題幾乎是全台灣所有女性的惡夢」。

澎湖縣長賴峰偉昨在臉書表示，看到吳速玲前來觀光的心得後，第一時間認為她所描述的情況可能發生在澎澎灘，但當地是無人島，島上只有業者設置的簡易廁所，可能硬體條件不如澎湖其他島嶼，仍會提醒業者提升廁所品質，未來會加強管理，「澎湖作為觀光大縣，提供乾淨的如廁環境是發展旅遊的基本功」，希望未來以「不髒、不濕、不臭」為目標，落實每小時清理、每日督導的指導方針。

澎湖縣長賴峰偉親回應，吳速玲在下方留言感謝。（圖／翻攝自賴峰偉臉書）

見此，吳速玲在下方親回，她認為澎湖的自然景色是世界級美景，能體諒面對大批的客流量難免有疏失，然而「做好基本的公共設施維護真的是要多用一點心力，公廁的問題幾乎是全台灣所有女性的惡夢」，其實這件事不只硬體問題，遊客的衛生道德觀也要加強，非常感謝縣長能在百忙中即時回應。

賴峰偉則表示：「謝謝您選擇到澎湖旅遊，澎湖以成為國際觀光島嶼為目標，我與縣府團隊會不斷提升各項軟硬體建設」，希望未來能提供更人性化、貼心服務，吳速玲也說：「澎湖真的是個非常棒的旅遊勝地，我們非常的喜愛，也很常去玩！」使此議題和平落幕。