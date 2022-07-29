大陸商務部29日公布，今年1至6月大陸實際使用外資（FDI）人民幣（下同）7,233.1億元，年增17.4％，折合1,123.5億美元，增長21.8％。

從行業看，服務業實際使用外資金額5,371.3億元，增長9.2％，高技術產業實際使用外資增長33.6％，其中，高技術製造業增長31.1％，高技術服務業增長34.4％。

從來源地看，南韓、美國、德國實際對陸投資分別增長37.2％、26.1％和13.9％，從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.6％、25％和43.9％。

另一方面，今年上半年，中國對外非金融類直接投資（ODI）3,516.7億元，年增0.8％，折合542.4億美元，增長0.6％。

其中，對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資100.3億美元，增長4.7％，占同期總額的18.5％，較去年同期上升0.7個百分點。