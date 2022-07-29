蘋果上季財報報佳音，帶動蘋果股價盤後飆漲4％，台廠蘋果供應鏈股價今（29）日展歡顏，精測（6510）攻上漲停457元，陽程（3498）、美律（2439）等均漲逾半根漲停，雙王大立光3008及台積電（2330）齊步領頭大漲。

蘋果上季財報公布結果，營收及獲利均優於預期，激勵蘋果盤後股價飆漲4％，激勵台廠蘋概股齊揚，大立光股價表現不俗，大漲4％，主要因傳出玉晶光轉單至大立光效應，造成玉晶光今天上漲1％，表現相對不如大立光。

另股王台積電繼昨天站穩500元大關後，今天持續強彈，一早最高來到510元上漲9元，股價上漲約近2％，此外，千金股中的蘋概股包括力旺及譜瑞-KY等也呈現上揚走勢，力旺大漲4％。

蘋概股還有台光電、全新、景碩、台群、中光電、聚積等大漲逾3％，訊芯-KY、瑞儀、南電、智原、亞光、興能高、力成等上漲2％以上，蘋果供應鏈今天股價整體紅通通。