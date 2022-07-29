香港男子團體MIRROR昨晚在紅館舉行的第四場演唱會發生嚴重事故，歌舞當下，舞台中央吊在半空的巨型電子螢幕突然斷纜墜下，砸中兩名男舞者，其中一人直接被砸中頭部重傷，現場歌迷一片恐慌。消防員到場救出傷者，並送往伊利沙白醫院救治，另一名女歌迷受驚送院，而演唱會宣布停止。文化體育及旅遊局長楊潤雄下午將開記者會說明。

香港特首李家超昨晚發表聲明表示對事故感到震驚，向傷者致以慰問，希望他們早日康復。他已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求。

事發昨晚10時許，當時成員盧瀚霆及呂爵安於表演期間，舞台上方一個懸吊半空的大型顯示螢幕突然墜下。現場影片顯示，當大螢幕墜下時，首先垂直砸中其中一名舞蹈員的頭部和肩膊，該舞蹈員倒地後被屏幕壓住。大屏幕隨即再翻側，壓中另一名舞蹈員。現場一片恐慌，有歌迷大聲尖叫。有工作人員嘗試移開螢幕未果，消防員和救護員獲報後到場救出傷者。

香港演藝人協會會長古天樂發文，指香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚及難過，呼籲一起為傷者祈福，並停止發放、轉發令人不安的片段。古天樂說，當下最重要是專注處理及協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。