大園警分局邀請轄內孩童到國巨洋傘文創園區參觀，學習製傘起源與歷史沿革。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

大園警分局也安排孩童與家長一起體驗手工彩繪陽傘、降雨廊道等趣味活動。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局啟動青春專案，鼓勵青少年在暑假期間從事正當休閒活動，昨日下午邀請60名學童到新開幕的國巨洋傘文創園區參觀，培養孩童的藝文氣息，同時也在現場宣導正確的預防犯罪觀念，學生與家長反應熱烈，直呼明年還要參加。

大園警分局表示，近來天氣炎熱，今年將青春專案活動改至室內，邀請轄區內60名學童參觀有「洋傘界LV」美稱的國巨洋傘文創園區，學習製傘起源與歷史沿革，也體驗手工彩繪陽傘、降雨廊道等趣味活動。

警方也特別在現場宣導「反毒、反詐、反賭、反性剝削、避免深夜流連不當場所」等觀念，讓孩童在遊玩之餘，也能學到最新預防犯罪知識，參加的孩童與家長反應十分熱烈，都直呼明年還要來參加。

此外，大園警分局也規畫於8月4日上午9至12時，在大園區陽榮休閒農場舉辦田園生態體驗活動，讓孩子們親近小動物、認識農產品、瞭解農場生態，盼藉此活動讓學童培養正當休閒娛樂，平安快樂度過暑假。