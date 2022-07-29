本土新冠肺炎疫情仍在延燒，前中央流行疫情指揮官陳時中請辭參選台北市長遭質疑。國民黨今舉辦記者會批評，陳防疫表現「傲慢、獨裁、濫權、卸責」，成績不及格，卻「肇事逃逸」參選台北市長，根本把台北市民當塑膠。

國民黨副秘書長李彥秀表示，陳時中從2020年2月27日到2022年7月18日，共擔任防疫指揮官911天，卸任當天台灣累計染疫人數逾440萬，染疫死亡達8000人、接種疫苗死亡約1500人，疫情至今未解，防疫表現不及格。

李彥秀說，疫情初期靠國人自律與國境封阻，讓本土沒有疫情爆發，結果卻讓陳時中飄飄然把自己當神話，全台走透透，唱歌、拍雜誌、推銷農產品，忘記指揮官責任，結果造成國內兩波本土疫情延燒至今，執政黨卻無一人負責。

李彥秀認為，陳時中在防疫期間不僅以政風手段威嚇彰化縣衛生局、還造成火化之亂等問題，至今沒有說清楚，但現行體制缺乏對防疫指揮官的監督，導致絕對權力絕對腐化，縱容陳「傲慢、獨裁、濫權、卸責」的民主獨裁防疫表現。

國民黨發言人黃子哲也說，陳時中防疫成績不及格，卻「肇事逃逸」參選台北市長，把台北市民當塑膠；近日發表「溫暖的魄力」新書，對口罩、疫苗、快篩劑、3＋11、火化之亂完全沒道歉、避重就輕，非常不誠實。

國民黨副秘書長王育敏也說，陳「溫暖的魄力」一書最推崇的竟是國共內戰的長春圍困戰中，以慘烈方式造成30萬人犧牲的前中共主席毛澤東接班人林彪，難怪被戲稱中共同路人，行事作風恐跟中共一樣走向專斷、威權。

王育敏舉例，陳時中擔任防疫指揮官落跑選舉創世界紀錄，「溫暖的魄力」卻對防疫政策缺失幾乎略而不提，對防疫有貢獻的台灣醫護與台灣人民、衛福部基層提到次數也微乎其微，獨攬防疫功勞，愛將只有一個現任指揮官王必勝。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競辦副總幹事徐巧芯也說，「溫暖的魄力」一書中對防疫表現停留在去年2月，過去兩波疫情只談部桃事件，其餘在書中很少被提及，難道代表部桃事件後陳就心心念念要選台北市長？