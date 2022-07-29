瞄準台股年輕化趨勢，台新Richart數位銀行宣布，於「小查罐」中新增「證券交割帳戶」（證券罐）功能，使Richart APP功能更強大。開立Richart APP證券交割帳戶(證券罐)，原Richart數位活儲帳戶仍可享優利資格，新戶新臺幣活儲利率最高再加碼2.5％，搭配申辦新推出的「台新旺卡」，消費回饋可達10％。

據證交所統計，至今（2022）年6月台股開戶人數達1225.9萬人，月增3.1萬人，其中20歲至30歲的年輕族群月增1.5萬人，人數成長居各年齡層之冠。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，看準市場趨勢並回應客戶期待，台新銀行特別與台新證券合作，繼日前推出瞄準投資族群的「台新旺卡」；近日更整合放大Richart數位銀行功能，除用戶於「小查罐」中可以新開立「證券交割帳戶」（證券罐）外，並同步進行證券交割款的獨立帳務管理，使用一個APP就可搞定投資和儲蓄資金，省時也使資金調度更便利。

黃天麟說明，觀察隨年輕族群股票投資需求增加，使用Richart帳戶作為證券交割帳戶的用戶數持續上升。此外，Richart APP中能讓用戶依照各自不同需求、區分子帳戶管理資金的「小查罐」功能也越來越受歡迎，目前使用數量已多達50萬個。

此次特別在「小查罐」中推出證券交割帳戶（證券罐）功能，讓用戶能獨立管理投資股票資金，與此同時，存放於Richart帳戶的錢一樣能享有新臺幣30萬元內的優利回饋，權益不受影響，若為新戶，可享「基本利率＋2.5％」的年利率優惠。搭配申辦全新推出的「台新旺卡」，前一個月證券成交金額達新臺幣30萬元以上，刷卡消費可享最高7％回饋，新臺幣100萬元以上最高回饋達到10％，同時也可享海外消費2％回饋無上限優惠。

台新證券總經理林献群則表示，台新證券的客戶向來以年輕人居多，去年新開戶中，35歲以下的客戶高達七成左右，此次與Richart一起升級開戶流程及推出開戶活動，就是希望年輕族群能透過介面親民、順暢的Richart APP無痛加開證券帳戶，鼓勵踏出探索投資領域的第一步。

台新證券為此項合作，特別搭配推出電子下單手續費優惠，凡7月18日後經由Richart APP至台新證券頁面開立台新證券帳戶，或透過專屬線上證券開戶網頁使用Richart存款帳戶做身分驗證，並綁定Richar存款帳戶作為台新證券交割帳戶者，即能享有。