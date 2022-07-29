民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」關鍵人物余正煌，日前發表聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，投下政壇震撼彈。中廣董事長趙少康直言「被余正煌『將軍』，林智堅已是死棋」，痛批余一出面林就不敢出席論文審定會。趙的說法引熱議，大批網友相當憤怒，有人更直呼綠營「臉皮厚」。

趙少康昨日（28）在臉書發文表示，「被余正煌『將軍』，林智堅已是死棋」，指出「論文門」爆發後，民進黨和陳明通、林智堅利用媒體聲量、各種圖表明示、暗示「林智堅是原創，余正煌是抄襲」，如今被原作者拿出鐵證洗臉，已無可抵賴。

趙少康認為，余正煌一出面，林智堅就不敢出席論文審定會，因一被問就倒了，林一倒全黨為他辯護的民進黨，年底選情就全盤皆輸，故林只能緊咬「審定會不公」為藉口拒絕出席，甚至抹黑召集人、抹黑審定會。可以預見，一旦被審定會認定論文抄襲，民進黨勢必搬出各種政治語言轉移焦點。

此文湧入超過1萬人按讚、近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「都已經鬧成這樣了還不退選，民進黨到底多厚臉皮？」「真是臉皮有夠厚的」、「台灣一直以來讓民進黨予取予求都成功，難怪變本加厲、只要打死不認，手指指的都是別人的不是，然後就過關了！」「絕對要徹查到底，包括陳明通所有指導過的學生！」、「真的是太侮辱我們桃園人的智慧與水準了！」