全球主要股市近一季漲跌互見，其中走出疫情陰霾、復工復產持續推進，並輔以各式政策加持的陸股表現最亮眼，上海綜合指數近三個月累積漲幅10.73％、中小企業100指數上漲10.1％、創業板指數大彈25.47％，大中華基金近一季跟著全數上漲，且平均漲幅逾一成，表現相當亮眼。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從經濟面來看，大陸6月製造業PMI為50.2，自4月疫情干擾後逐步回升，6月全規模以上工業增加值同比實際增長3.9％，較5月回升3.2個百分點，其中工業企業出口交貨值，當月年成長明顯回升，包括電氣機械、電子設備、運輸設備等。受惠大陸近期促進汽車消費的政策密集出台，國常會提出進一步釋放汽車消費潛力，6月汽車行業工業增加值增速達16.2％，較5月提高23.3個百分點，其中新能源汽車產量年成長達111.2％。

大陸煤炭業也因為5月以來加快復工複產進度、天熱夏季用能需求增加，使得煤炭業保持高生產節奏，整體而言，隨復產復工的加速推進，經濟有望穩住並往好的方向運行。

洪玉婷指出，在政策方面，鑒於官方維持穩增長基調，地產邊際寬鬆將持續，解決爛尾樓、保交房等議題將被重視，基建重要性被強調，促進消費等政策亦可能在被重視，加上人行主導貨幣寬鬆、信用寬鬆，令中長期資金成本下降。

整體而言，在基本面修復、政策支持下，有助為陸股提供正面支持力道，後市表現仍不看淡。產業建議持續關注成長前景仍佳的新能源、電動車，及疫後復甦的大消費股。