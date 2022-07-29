疲累時想來杯咖啡提神，有時卻愈喝愈累？營養師表示，咖啡確實有提神醒腦、增加專注力等作用，但若喝咖啡加糖易造成血糖不穩，使人感到疲倦。此外，因咖啡可利尿，人體可能因脫水而產生倦怠感，所以避免一次性喝完一大杯咖啡。

營養師廖敏涵在臉書「Ruby兔子/營養師」表示，咖啡能提神主要有2大原因，一為可促進多巴胺的釋放，刺激腎上腺素和正腎上腺素的分泌，興奮交感神經，產生興奮感。二為抑制身體休息訊號，即腺苷，因為咖啡因能阻斷因腺苷產生的休息訊號，趕走疲倦和睡意。所以咖啡確實能提神、增加專注力、記憶力、改善心情。

針對有人為何會覺得喝完咖啡後更累、及如何避免喝完咖啡更累，廖敏涵說明，主要是3個原因。

1. 咖啡因及其代謝產物的作用。咖啡因及其代謝產物雖可阻斷大腦接受腺苷，但無法阻斷腺苷的製造，所以當咖啡因作用消退後（2~3小時），之前累積的腺苷和受體結合後一樣會使身體感到疲倦、想休息。

2. 添加糖＋精緻澱粉易造成血糖遽升遽降，易使人感到疲倦與情緒低下。

3. 咖啡因及其代謝產物具利尿功能。咖啡因及其代謝產物等生物鹼具有利尿作用，可能會因脫水而使疲倦感產生。

廖敏涵因此提供3個避免喝完咖啡更累的技巧。一為每天咖啡因攝取量不超過300毫克；二為避免喝咖啡時攝取大量糖分，例如選擇無糖、無奶油的咖啡；三為補充足夠水分以免因利尿引起的脫水，所以她建議，避免一次喝完一大杯咖啡，且要補充足夠水分。