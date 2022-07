47歲香港男星吳彥祖五官帥氣,身材挺拔結實,演藝圈天花板等級的高顏值風靡萬千少女,即使出道多年,至今仍穩坐許多人心中的男神寶座。吳彥祖一家近年長居美國,事業重心也隨之轉移,不過仍時常透過IG、微博等社群媒體與粉絲互動,近日他就曬出多本昔日曾拍攝過的雜誌封面,不料卻因翻譯問題意外引發一場「掉髮危機」,讓粉絲看了紛紛笑翻。

吳彥祖近日在個人社群分享一段1分多鐘的短片,拍攝曾由自己擔任封面人物的多本雜誌,與粉絲一同回味往日時光。除了有他個人的封面照外,還有與周迅、莫文蔚、鍾欣潼、陳冠希及馮德倫等多位明星的珍貴合影,他也在IG用英文寫下:「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years. Here’s a stack of my magazine covers. My hair had many looks over the years!」表示在打掃父母的房子時,發現了這些他們保存多年的東西,最後更提到自己當年的髮型很多變。

不過同篇貼文在微博以中文發佈後,最後一句「髮型很多變」竟然變成了「我的頭髮看起來也很多」。由於去年5月吳彥祖公開與老婆Lisa.S的20年前後對比照時,就曾感嘆「我沒那麼多頭髮了」,這回貼文一出,令不少人以為男神又再自嘲。但隨後便有眼尖的網友跳出來澄清,認為吳彥祖的中文語句並不是十分通順,應該是使用翻譯工具鬧出的烏龍,粉絲也被這虛驚一場的「掉髮危機」逗得哈哈大笑,直呼「我就奇怪他現在頭髮又不少。」、「男神也會擔憂髮際線呀!」、「平頭也帥到飛起。」、「你不管什麼髮型都帥!」