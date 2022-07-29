原住民族團體今（29日）在立法院舉行記者會，呼籲政府盡快訂定《原住民族健康法》、《原住民族自治法》等法案，落實對於原住民族的承諾。（葉書宏攝）

蔡英文總統於2016年8月1日代表政府向原住民族道歉，至今將屆滿6周年，原住民族團體今（29日）在立法院舉行記者會，呼籲政府盡快訂定《原住民族健康法》、《原住民族自治法》等法案，落實對於原住民族的承諾。台灣原住民醫學學會田知學表示，「原住民永遠是原住民！」歷經政黨輪替問題仍持續存在，中央至今仍無一個主管原住民健康的單位，盼政府道歉後要真心去改變。

中部平埔族群青年聯盟王商益表示，原民會宣稱「蔡英文總統原住民族政策主張達成執行率已超過八成」，然而相關重要法案如《原住民族健康法》、《原住民族自治法》、《原住民族土地及海域法》進度緩慢甚至是停滯不前，致使族人面臨「文化不安全，健康不平等」的權益損害。

田知學表示，原住民問題累積數十年、歷經政黨輪替，6年前看到蔡總統代表政府向原住民族道歉，而且還是選舉後道歉令人感動，但要真心去改變，道歉僅是一句話，那不如不要道歉，如今《原住民族健康法》已送至行政院至今毫無下文，此外，原住民業務分散在各機關，中央至今仍無一個主管原住民健康的單位，「如果不是我們想要的，請不要施捨我們！」

田知學也說，台灣一直想加入國際衛生組織，但是防疫期間原住民全國醫療大會都沒舉辦，試問關心在哪裡？原鄉是確診率最高的地方，台灣一直在國際間強調「Taiwan can help！」但卻忽略原住民族的健康問題，若真正把原住民族健康解決，相信WTO也會來邀請台灣分享。

Pangcah阿美族守護聯盟高潞．以用表示，台灣原住民族文化有不安全的風險，不單單只是醫療，卻忽略各族群間的文化差異，原鄉不只是疫情重災區，染疫比率也相當高，政府要針對不同文化、地區的人做不同的施政，這是基本文化安全。

高潞．以用說，政府日前強調的轉型正義，但轉型正義卻不包含原住民族，最後造成社會資源分配問題，原住民族成了弱勢，現在的社會從來不正當的分配資源給原住民。

台灣原住民醫學學會、台灣原住民族長期照顧服務權益促進會、中部平埔族群青年聯盟、宜蘭縣崗給原住民永續發展協會、台灣原住民族政策協會、原住民族氣候變遷聯盟、Pangcah阿美族守護聯盟、台灣原住民族社會工作學會等多個團體一起對政府提出呼籲，儘速修正《原住民族身分法》、《原住民族語言發展法》，讓不被承認身份的平埔族群及使用宜蘭克里奧語的泰雅族的身分權及語言權被重視，這才是台灣邁向多元族群社會取得和解的方法。