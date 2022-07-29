彰化秀水小吃部槍響大作棍棒齊飛 包廂5人衝進另一包廂暴打3人，警方逮捕歸案。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水小吃部槍響大作棍棒齊飛 包廂5人衝進另一包廂暴打3人，警方逮捕歸案。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化秀水小吃部槍響大作棍棒齊飛 包廂5人衝進另一包廂暴打3人，警方逮捕歸案。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉一間小吃部8日晚間發生鬥毆，疑似早有預謀，在包廂內吃喝的5名嫌疑人，突然手持棍棒、道具槍，二話不說，衝到另一個包廂內動武，揮棒狂揍痛毆又砰砰砰猛開槍，將包廂內3人都打得受傷送醫，檢警陸續拘提陳嫌等6人到案，並向上追查，主謀竟是秀水鄉代表會主席蔣憲忠，檢方訊後聲請羈押，彰化地院今(29日)上午開羈押庭，中午裁定蔣憲忠以50萬元交保。

彰化地檢署偵辦7月8日晚間，在秀水鄉某KTV所發生不法份子聚眾持刀械、棍棒毆打被害人和鳴槍恐嚇之暴力滋事案件，經檢察官指揮彰化縣警察局刑警大隊組成專案小組，陸續拘提陳姓犯嫌等6人到案，訊問後認均涉嫌刑法妨害秩序及恐嚇罪嫌，分別諭知交保新臺幣3萬至8萬元不等。

這起突發的暴力，最離譜的是，最先3人被逮捕到案，都只坦承一時不爽打人，卻聲稱根本不認識受傷的3人，並非為了尋仇而動手，就是一時衝動，棍棒、手槍都是剛好攜帶在身上，被打傷3人也自認倒楣，無緣無故被爆打，卻不願提告，案情撲朔。

專案小組鍥而不捨，向上追查，28日循線查獲主謀即某鄉代表會主席蔣憲忠到案，同時搜索其住所及相關處所，查扣犯罪工具及相關證物。被告蔣憲忠經檢察官訊問後，認涉嫌刑法妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌重大，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，彰化地院今天中午裁定50萬元交保。