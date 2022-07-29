國史館公布史料 李登輝：蔣經國告知從事地方工作就要「下水」。國史館提供

國史館公布史料 李登輝：蔣經國告知從事地方工作就要「下水」。國史館提供

前總統李登輝逝世兩週年，國史館今公開的史料中，1988年1月20日李（登輝）總統約見省市政府首長及議長談話紀要中，李登輝提到，經國先生常告訴他，從事地方政治就要「下水」；他任職台北市長數月後。「經國先生問我心得如何？我答曰：『我確實下了水，也吃了不少苦水』。」

家屬捐贈這份資料是民國七十七年元月廿日下午三時至四時；地點。總統會客室，參加人：台灣省主席邱創焕、議長高育仁、福建省主席吳金贊、台北市長許水德、議長張建邦、高雄市長蘇南成、議長陳田錯；紀錄：焦仁和；陪見：祕書長沈昌煥。

李登輝指出，行政工作的重點在地方，要落實民主政治，必须從基層做起，經國先生在時，常提到贛南的經驗，唯有做過縣長的，才知道什麽是地方政治。

李登說，「經國先生亦常告訴本人，從事地方政治就要『下水』，就是要全心全力的投入。本人任職台北市長數月後。經國先生問我心得如何？我答曰：『我確實下了水，也吃了不少苦水』。」

他還說，經國先生最喜到各地訪問，愈是窮苦、偏僻的地方，愈常去。「他到各地访問並不是漫無目的的『去玩』，而是希望由親身的體察，了解地方問題，給大家打氣，協助地方建設的推動」。「經國先生的遺訓囑咐我們要力行民主憲政，仍是要從地方做起。我們應效法經國總統投入的精神，繼續努力」。

李登輝表示，地方工作千頭萬緒，須要大家同心協力，共同努力。目前有省市協調會報，希望發揮應有之功能。