國民黨台北市長參選人蔣萬安前天前往綠營大票倉社子島，拜訪在地2位里長，並接下社子島自救會陳情書，拔樁意味濃，民進黨市長參選人陳時中原昨晚也要拜訪，卻臨時喊卡。蔣萬安今上午受訪表示，未來如果當選台北市長，一定用最務實的態度，將社子島列為最優先要解決的問題，他一定是面對面和民眾溝通，凝聚共識。
蔣萬安日前拜訪社子島，但陳時中卻取消見面會，傳出因動員不成功。蔣萬安強調，他積極的走入基層，了解在地民眾的需求，其實社子島在52年前，在沒有配套措施之下就列為洪泛區禁建，當地居民他們所受的痛苦跟委屈，他理解也感同身受。
蔣萬安表示，居民很希望能夠重建家園、改善生活品質保留傳統聚落文化等等，是最他們很關心的議題。
蔣萬安承諾未來如果當選台北市長，一定用最務實的態度，將社子島列為最優先要解決的問題，包括公共設施用地問題、汙水排水處理、後續居民安置等重大問題，他一定面對面和民眾溝通、凝聚共識，擺脫過去的泥沼，共同迎向未來。
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