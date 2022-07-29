國民黨台北市長參選人蔣萬安。（本報資料照片）

國民黨台北市長參選人蔣萬安前天前往綠營大票倉社子島，拜訪在地2位里長，並接下社子島自救會陳情書，拔樁意味濃，民進黨市長參選人陳時中原昨晚也要拜訪，卻臨時喊卡。蔣萬安今上午受訪表示，未來如果當選台北市長，一定用最務實的態度，將社子島列為最優先要解決的問題，他一定是面對面和民眾溝通，凝聚共識。

蔣萬安日前拜訪社子島，但陳時中卻取消見面會，傳出因動員不成功。蔣萬安強調，他積極的走入基層，了解在地民眾的需求，其實社子島在52年前，在沒有配套措施之下就列為洪泛區禁建，當地居民他們所受的痛苦跟委屈，他理解也感同身受。

蔣萬安表示，居民很希望能夠重建家園、改善生活品質保留傳統聚落文化等等，是最他們很關心的議題。

蔣萬安承諾未來如果當選台北市長，一定用最務實的態度，將社子島列為最優先要解決的問題，包括公共設施用地問題、汙水排水處理、後續居民安置等重大問題，他一定面對面和民眾溝通、凝聚共識，擺脫過去的泥沼，共同迎向未來。