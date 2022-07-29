亞馬遜上季整體營收和備受關注的雲端事業Amazon Web Services（AWS）營收均優於市場預期，且儘管通膨升高，但消費需求仍然穩健，加上Prime會員費收入增長，該電商巨頭看好第三季營收將大幅成長。受此激勵，亞馬遜周四盤後股價飆漲13.62%，市值瞬間暴增逾1500億美元。

●第二季財報

亞馬遜第二季營收年增7%，為1212億美元，優於市場預估的1191.8億美元。其中，電商事業營收年減4%，但實體店營收持續反彈，年增12%。

第二季虧損為20億美元，部分因提列電動車新創公司Rivian投資減值39億美元。

每股虧損20美分，遠落後市場預估的每股盈餘10美分。

惟營業利益達33億美元，遠超出市場預期的18億美元，這完全歸功於其賺錢的雲端運算部門。

經調整後每股盈餘為18美分，優於市場預估的13美分。

財務長Brian Olsavsky表示，因為通膨和提升生產力等因素所額外產生的成本為40億美元，符合亞馬遜預期，且較今年初大減約20億美元。

●主要部門營運

亞馬遜廣告事業營收年增18%，為87.6億美元，超出市場預估的86.5億美元。

相較之下，由於數位廣告銷售業務意外疲弱，臉書母公司Meta Platforms前一日公布上季營收為有史以來首次下滑，且警告本季營收將進一步衰退。分析指出，由於廣告主開始控制支出，社群媒體受到的衝擊將較為嚴重。

AWS雲端事業營收年增33%，為197億美元，優於市場預估的195億美元，惟仍較第二季的年增37%放緩。

亞馬遜最大的市場北美區第二季淨營數年增10%，較去年同期的年增22%放緩。第二季國際事業營收較去年同期大減12%。

●第三季展望

亞馬遜預估第三季營收介於1250億～1300億美元，遠優於市場預期的1264.2億美元。

其主要競爭對手沃爾瑪上周宣布下修全年獲利預測，並表示將推出更積極的降價活動以去化存貨。

由於食品與燃油價格飆漲，美國消費者信心已經跌至歷史新低，越來越多民眾開始縮減非必需品的採購，有些則被迫只能採買價格低廉的必需品。

但這些似乎對亞馬遜沒有造成太大影響。

當被問及沃爾瑪「事件」和消費模式的轉變時，財務長Brian Olsavsky表示，我們並沒有注意到6月份有下滑的情形。

執行長Andy Jassy表示，公司預期營收將加速成長，因為我們持續為Prime會員提供更好的服務，我們斥資加快送貨速度，並增添 Grubhub一年免費外送服務等獨特的會員福利。