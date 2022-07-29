台北市勞動局長陳信瑜涉嫌特別費不實使用及核銷情事，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書等罪，檢調搜索後28日諭知陳20萬元交保。陳信瑜今早赴台北市議會報告時被問到是否請辭，她表示，已向台北市長柯文哲口頭請辭，並強調「捍衛我的清白奮鬥到底」。

陳信瑜先表示，謝謝並尊重檢調相關司法調查，也感謝當晚陪伴她的媒體夥伴，真的很辛苦，要記得申請加班費，而她早就跟柯文哲口頭請辭，從3月開始就做好辭職準備。

陳信瑜說明，她會負起自己的責任，但辭職不代表她做錯事，從擔任政治人物的助理、擔任高雄市政府機要祕書7年、民意代表市議員4屆到現在，長達20幾年的政治生命，第一次面對檢調檢查。

陳信瑜說，事實上她也可以請辭，體驗政治與司法應該要改革事情，這是很好的生命機會，但為了自己的清譽與性命，該做的工作會做完並接受所有檢驗，「我會為我自己的清白奮鬥到底」。