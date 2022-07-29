美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，認為宏達電第二季財報顯示出更佳的產品組合(更少的智慧手機+更多的VR解決方案)，也肯定宏達電在VR領域的垂直整合發展，維持中立評等、目標價76元，只是，外資點出，在3項更積極的前提假設下，宏達電每股隱含價值上看181元。

美系外資表示，宏達電公布第二季財報，單季營業毛利率從第一季的37.8%上升至39.2%，反映出更好的產品組合，即更少的智慧手機，加上更多的VR解決方案，運營支出季增長3%，主要是由於較高的營銷費用(季增加12%)，其次是研發(季增加4%)，G&A(管理費用)季減少4%，反映了其在成本控制方面的努力，單季淨虧損由第一季的7.56億元收斂至7.48億元。

美系外資表示，聯發科持續擴展VR生態系統，將VR生態系統擴展到藝術展覽、5G、企業端和設備商，拓寬不同的垂直領域，切以提升品牌知名度和市場領先地位，對宏達電評等維持中立、目標價76元。

美系外資強調，在多項積極的前提假設下，宏達電每股隱含價值為181元，包括全球VR裝置到2025年出貨量上看5300萬台；再者， 宏達電到2025年全球市場市佔率上看10%；以及更高的運營支出比率以反映更高的研發以帶動更好的出貨量。

宏達電第二季營業收入為10億元，營業毛利率從第一季的37.8%上升至39.2%，增加1.4個百分點，營業淨損為11.2億元，營業利益率為-110.9%，稅後虧損7.56億元，每股虧損為0.91元，累計上半年每股虧損1.82元。