澎湃新聞報導，大陸商務部29日召開2022年上半年商務工作及運行情況專題新聞發布會，商務部綜合司副司長楊濤表示，大陸上半年商務運行呈現恢復態勢，特別是第二季以來，隨著政策效應逐步顯現，商務主要指標企穩回升，為穩定宏觀經濟大盤提供了重要支撐。

楊濤指出，一、對外貿易較快增長。

上半年，貨物進出口達19.8兆元（人民幣，下同），同比增長9.4％，進口、出口分別增長4.8％、13.2％。其中，4月受超預期因素影響，進出口增速回落至0.1％，5月、6月快速反彈，分別達9.5％和14.3％，展現了外貿較強的發展韌性。對主要交易夥伴增長較快，對美國、歐盟、東協進出口分別增長11.7％、7.5％和10.6％，對「一帶一路」沿線國家進出口增長17.8％。「出行類」產品快速增長，汽車、鞋靴、箱包出口分別增長51.1％、31.4％和34.6％，分別高於整體出口增速37.9、18.2、21.4個百分點。穩主體穩就業成效明顯。上半年有進出口實績的企業達50.6萬家，增長5.5％。民營企業進出口增長13.6％，占比提高1.9個百分點至49.6％。服務貿易穩定發展。1-5月服務進出口達2.4兆元，增長22％，其中出口增長26.3％，進口增長18.2％。

二、國內消費逐步恢復。上半年，社會消費品零售總額達21兆元，同比下降0.7％。其中，4月受疫情衝擊明顯，增速跌至-11.1％，5月降幅收窄至-6.7％，6月增長3.1％。新型消費實現較快發展。直播電商、無接觸服務等新型消費發展態勢較好，上半年實物商品網上零售額增長5.6％，占社零比重提高至25.9％。新能源汽車銷量增長1.2倍。實體商業有所回暖。超市和專業店商品零售分別增長4.2％和2.8％，較前5個月加快0.2和1.6個百分點。保供穩價有力有效。充分發揮生活必需品多省聯保聯供機制作用，加強市場監測預警，生活必需品供應充足、市場價格基本平穩，上半年CPI上漲1.7％。

三、吸收外資品質提升。上半年，實際使用外資7233.1億元，按可比口徑增長17.4％。引資結構更加優化。製造業和高技術產業實現「雙提升」，製造業實際使用外資增長54.8％，占比較去年同期提升5.9個百分點至25.4％；高技術產業實際使用外資增長33.6％，占比提升3.8個百分點至35.5％。主要投資來源地穩定增長。美國、德國、英國實際投資分別增長26.1％、13.9％和13.4％（含通過部分自由港轉投資，下同），韓國、香港實際投資分別增長37.2％、15.8％。高水準開放平台帶動作用明顯。上半年，21個自貿試驗區實際使用外資1198.5億元，增長16.8％，以不到千分之四的面積吸引了近16.6％的外資。服務業擴大開放「1＋4」示範試點地區的服務業吸收外資增長15％，占大陸服務業引資比重達34.7％。230家國家級經開區吸收外資增長42.1％，占比達19.6％。

四、對外投資合作平穩發展。上半年，對外非金融類直接投資達3516.7億元，同比增長0.8％（折合542.4億美元，增長0.6％），對外承包工程完成營業額4580億元，增長4.2％。「一帶一路」投資合作不斷深化。對「一帶一路」沿線國家直接投資達650.3億元，增長4.9％。投資結構持續優化。對批發零售、科學研究和技術服務、製造業的投資分別增長21.3％、15.6％和13％。

五、多邊區域合作不斷深化。世貿組織第12屆部長級會議取得豐碩成果。自貿區提升戰略全面實施。推動高品質實施《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）不斷取得新成效。積極推進加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴協定》（DEPA）。《中國—柬埔寨自貿協定》、《中國—紐西蘭自貿協定》升級議定書正式生效。與《尼加拉瓜達成自貿協定》早期收穫安排。區域合作取得積極成效。成功舉辦金磚國家第十二次經貿部長會議。推動亞太經合組織貿易部長會議達成共識。