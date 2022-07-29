印度Sensex指數自6月中落底反彈，站回55,000點關卡之上，相較於全球股市或亞股今年來動輒1成至2成跌勢，印度股市表現明顯抗跌，且世界銀行下修全球經濟成長率預測，但印度仍保有7.5％高成長率，仍位居全球經濟前進的領頭羊，尤其內資買盤力抗外資流出，激勵印度股市逆勢反彈。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數來看，反映6月股市快速修正，最新數據自5月114.7持續降溫至105.9，投資建議維持在「股債平衡配置」區間。對於印度股市7月以來一波反彈，瀚亞投資認為，印度市場難免受國際資金移動或干擾，建議定期定額來因應短期波動，印度在強勁的經濟成長趨勢下，長期應持有相關資產部位。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市這波修正落底反彈，更領先其他股市反轉向上，市場擔心高原油價格對印度GDP及CPI有所衝擊，但印度央行早已啟動升息因應，且較高的進口油價，將被IT服務產業出口增加所抵銷。

從資金面來看，美元指數狂升使得新興市場面臨資金外流，印度股市面臨外資連續八個月賣超，但境內資金卻見到零售客戶參與投資力度持續擴大，維持淨流入股市，且法人（SIP）投入股市金額來看，也接近歷史新高，整體來看，印度國內投資人流入股市金額，抵銷外國機構投資人流出金額，支撐印度股市維持相對強勢。

根據ICICUPru預估，印度這個財年企業獲利占GDP仍將達4.3％、創近十年來高點，顯示企業獲利穩步提升、當地資本支出維持強勁增長。林庭樟指出，對照全球景氣瀕臨衰退壓力、高通膨夾擊，相較於其他經濟體，印度經濟仍位在景氣循環的早期初升段，在政府積極穩定市場機制及供應鏈改革下，有利支持經濟成長向上。

短線修正讓印度股市出現加碼空間，儘管已有一段反彈，但以Nifty指數未來12月本益比預估為16.8倍，市場評價仍在十年長期平均值附近，仍看好整體中長期成長，未來將帶動股市上揚機會。產業布局看好引領整體市場獲利增長的金融、循環性產業及電信產業等。

債市方面，瀚亞印度策略收益債券基金經理人周曉蘭分析，印度債市短期供給大於需求，加上全球利率水準上揚，使得殖利率短期承壓，容易受到升息政策影響，但若從經濟成長、投資等級信評及約7.5％的殖利率收益，印度債市仍具備投資價值，建議納入資產配置的一環，作為累積息收的部位。