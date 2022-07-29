法國外貿銀行經濟研究團隊指出，中國大陸長三角和大灣區為全球重要的製造和出口中心，生產和經濟活動停滯將會為世界帶來溢出效應。由於大陸官方無意放棄清零防疫措施，僅就部份隔離天數有所調整，今年第二季的嚴格封控管制，帶給經濟的負面影響，透過全球供應鏈已傳導至全球經濟，包括台灣製造業和出口因此呈現低迷。

法國外貿銀認為，中國成功遏制疫情感染曲線，「代價高昂！」在地人員流動停滯，不可避免會影響到國內外公司的生產和出口，特別是汽車、電子和半導體行業。上海和北京受到防疫政策收緊和城市封控的影響，2022年二季GDP分別收縮12％和3％，江蘇、吉林等其他重要的生產中心也出現不同程度的經濟放緩。

從工業生產的地理分布來看，該研究團隊得出結論：如果實行封控，包括上海、江蘇、浙江和安徽在內的長三角區，加上大灣區，必然是成本最高的。長三角和大灣區分別占中國工業生產的26％和12％，占出口的36％和24％。相較之下，京津冀地區（北京、天津和河北）作為政治中心，僅占出口總額的5％。

法國外貿銀指出，從行業角度看，大灣區是電子產業最重要的區域，長三角涵蓋的重要產業更廣，在半導體、機械設備和紡織等領域佔據了超過40％的生產份額，並在汽車、化工、醫藥和造紙生產方面也發揮著重要作用。而且長三角地區擁有世界上最大的集裝箱港口，因此不難想像上海的封控對全球供應鏈產生的溢出效應。