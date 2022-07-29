半導體大廠英特爾上季業績黯淡，陷入虧損，並且調降全年財測，反映個人電腦（PC）購買力衰退以及產品推出延宕的衝擊，該公司周四盤後股價重挫逾8％。

英特爾公布第二季營收下滑22％至153億美元，遜於華爾街預期，寫下逾10年最大營收衰退，主要歸咎於經濟活動急速降溫拖累銷售表現。

英特爾執行長季辛格表示，數據中心最新晶片系列推出延宕，加上供應鏈問題持續打壓PC銷售，此業績「不如我們預期，也不如我們相股東所承諾的，我們對此相當失望」。

這家半導體巨擘上季虧損4.54億美元，毛利率由前一季的50.4％銳減至36.5％。

英特爾預期，本季營收可能達150億到160億美元，遜於華爾街估的逾180億美元。展望全年，英特爾營收預期由3個月前估的760億美元調降至650億到680億美元之間，也不如市場預估的740億美元。

英特爾財務長辛思納（David Zinsner）坦言「我認為我們已在谷底」，隨著價格調漲以及季節性需求，有助於第四季毛利率返回51～53％。