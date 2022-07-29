高雄市高級中等以下學校 111 學年度新卸任校長布達暨交接典禮，於29 日舉行，由副市長史哲頒發 114 位校長、園長聘書，也致贈退休紀念品予 11 位退休卸任校長，感謝新卸任校長們在教育第一線的耕耘與辛勞付出，期勉與校長們共同為學生打造優質的校園。

新任及曾任校長與園長計有高雄女中校長鄭文儀、南隆國中校長黃啟賓、鳳林國中校長王慧君等 14人 ；調任校長計有中山高中校長林香吟、三民家商校長王雪娥、七賢國中校長邱元甫等 59 人；而退休校長計有三民家商校長陳當木、五福國中校長陳宗慶、旗山國中校長葉偉娟等 11 人。

史哲表示，新冠肺炎疫情衝擊校園，但高雄市各項教育成果依舊表現亮眼，感謝教育現場第一線的校長們，努力不懈與市府一 起努力，尤其在「停課不停學」上，提供多元、彈性豐富的線上教學資源，保障學生的受教權益。

史哲也以幼稚教育創始人福祿貝爾所說 「教育之道無他，唯愛與榜樣而已。」相互勉勵；表示 111 學年度即將開始，期許校長們能以創新思維，持續翻轉教育，做孩子的榜樣，齊心克服疫情的挑戰，用愛讓孩子們在溫暖幸福優質校園成長。