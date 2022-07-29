民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門、球場門爭議，國民黨前立委陳學聖今表示，從民調來看林智堅支持度有下滑，但沒有想像中這麼大，這確實讓民進黨想辦法要撐住局面全黨救一人；新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴也認為，對國民黨而言，確實需要拿出更多積極表現，爭取對林智堅失望的理性選民。

蕭敬嚴指出，林智堅涉嫌抄襲論文的事件爆發後，整個民進黨及競選團隊全力幫忙粉飾太平，現在還傳出蔡英文總統在官邸召開會議，表態力挺林智堅到底；這代表民進黨對於林智堅的學位有沒有造假，雖然是持保留態度，也曉得一旦學位被退回將造成一級重傷，但民進黨應會堅持到底，不會讓林智堅退選。

蕭敬嚴指出，年輕選民對政治人物的期待不脫三個點，第一是誠信，二是品德，第三就是能力，偏偏林智堅這三件事都不及格。因此，最近民調就顯示出，年輕世代對林智堅論文事件不滿的比例高出其他年齡層很多，原因就是年輕世代對政治人物本來就有誠信、品德的要求，加上大家脫離學校沒多久，很懂要花多少時間、力氣才能拿到學位，因此對論文事件的惡感特別高。

陳學聖也指出，從民調來看，林智堅的支持度確實有下滑，但並沒有想像中這麼大；且即使這件事對林智堅有傷害，但流失的支持度並沒有明顯的移到國民黨。因此，這讓民進黨想盡辦法要撐住這個局，不惜全黨救一人。

對此現象，蕭敬嚴直言，論文的事情，跟選民願不願支持國民黨要分開討論。他解釋，林智堅的支持者大致可分成三塊，第一種是民進黨支持者，第二是就是喜歡林智堅的支持者，第三是過去認同林智堅市政表現的人；而較可能會因論文事件而選擇不支持林智堅的就是第三種人。

蕭敬嚴說，過去認同林智堅市政的人，在經過論文、球場事件後，會不會一瞬間就轉到支持國民黨還要觀察，這點還要觀察；但相信未決定支持誰的比例會增高，而這也就是國民黨可以積極努力爭取的選民。