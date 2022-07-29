鬼月專屬! 找"萬應公"求轉運 民俗專家揭"生財撇步"│中視新聞 20220729

農曆7月鬼門開了，加上又遇凶年「虎年」，因此今年鬼月是極陰年，無論做什麼事都要小心。命理專家小孟老師近日在臉書分享，鬼月時撞鬼指數最高的5星座，外出容易卡到陰，盡量不要去人煙稀少的地方，有空也可以到廟裡拜拜保平安。

第5名、雙魚座

雙魚座的第六感很強，感應能力超越一般人，平時喜歡湊熱鬧、趴趴走，農曆7月遇靈異事件的機率頗高，而且雙魚座很敏感，稍有風吹草動，他們就會開始緊張，容易自己嚇自己，建議雙魚座在農曆7月時，少做冒險的事情為妙，若遇到不舒心的地方，回家可使用粗鹽洗身體，有淨化效果，同時還能放鬆身心。

第4名、摩羯座

摩羯座天生靈性強，容易接收到好兄弟的頻率，在農曆7月與好兄弟「連線」的機會高，建議他們半夜沒事別亂跑，出入公共場合時，盡量選擇人多且人氣旺盛的場所，最好不要去人煙稀少的地方，除了外出要注意外，平時多運動調整作息，早睡早起養足精神，身體的磁場會變好，自然就能降低卡到陰的機率。

第3名、射手座

射手座個性愛自由與冒險，喜歡到處旅行或出國遊玩，但他們神經大條，通常不太在乎鬼神禁忌，不懂得如何保護自己，但有時在外不小心卡到陰時，幾乎都毫無自覺，等到有感覺時，通常都被卡很久了，建議他們外出時，可以準備艾草淨化磁場，若想出國，必須慎選評價好的飯店，別貪小便宜選不知名民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第2名、水瓶座

水瓶座天生擁有強烈好奇心，對任何事都感到新奇，因此常做出脫序行為，經常被稱為「怪咖」，但也因愛玩的個性，使他們容易不經意間就得罪鬼神，被好兄弟惡整的機會高，建議水瓶座在鬼月時，還是要持有一顆敬畏的心，收斂一下愛玩的個性，才能避免被好兄弟騷擾。

第1名、天蠍座

天蠍座的感應力很強，個性容易神經兮兮，只要有風吹過，他們就會變得疑神疑鬼，再加上本身磁場容易與好兄弟連結，所以他們在農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高，若是不想遇到好兄弟，深夜時最好別在外遊蕩，也不要出入危險的場所，尤其要避免前往溪邊或山林，有空去廟裡走走，求平安。