32歲大陸女星徐冬冬擁有E級上圍火辣身材，被封為大陸第一美胸，過去曾是被王晶力捧的「晶女郎」之一，因演出電影《大嫂》也被粉絲暱稱為「大嫂」。近日她曬出自己穿超緊白上衣，戴上黑框眼鏡化身「眼鏡娘」的辣照，引來網友稱讚不已。

徐冬冬演出過電影《西虹市首富》，近年作品則以網路電影居多，由於近年疫情影響，港媒曾報導大陸網路電影數量瘋狂增加，雖然品質不一，卻仍是網友主要喜愛的娛樂項目，最近5年大陸就有多部票房破千萬的網路電影，前10名中其中8部就是由大陸第一美胸徐冬冬主演，讓她有了「網大吸金王」美稱。

徐冬冬穿緊身白上衣。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

或許是人紅是非多，最近徐冬冬上節目《萌探探探案2》重演了自己著名網路劇《余罪》的某一幕畫面，沒想到被有心網友截圖更發文批評：「這位姐真的不紅又賤兮兮的，無語子！！！！」而徐冬冬也不是省油的燈，立刻轉發該網友發文，回應：「我不賤我只是不紅，謝謝」，讓該名毒舌網友最後摸摸鼻子刪文。

昨徐冬冬曬出美照，可見她上身穿了件緊身白背心，下方穿了一件綠長褲，側背包包的背帶卡在胸前，更使她突出上圍呼之欲出，粉絲興奮回應說：「膚白貌美，溫柔又知性，太美了」、「眼鏡殺」、「直率而美麗」、「救命，我也想像這樣長得一般，真的是美而不自知」，而徐冬冬則謙虛自稱：「長相一般…性格憨憨！」。