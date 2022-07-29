金管會今（29）日宣布核准安本標準投信申請解散並將所經理之基金洽由宏利投信承受。

金管會表示，安本標準投信因集團全球營運策略調整，對亞洲市場進行業務重整縮編，故申請解散，並預定解散生效日為2022年10月31日。安本標準投信將依勞動法令規定處理員工安置事宜，所經理之2檔投信基金，將由宏利投信概括承受相關權利義務，以維護員工及投資人權益。

宏利投信在今年7月4日宣布，正式成為Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.之安本標準境外基金的台灣總代理人，且總代理移轉於2022年7月2日正式生效，宏利投信將負責安本在台灣核備共23檔境外基金銷售及相關客戶服務事宜。

宏利投信表示，安本旗下該等在台核備之安本境外基金，以主題型及區域型基金見長，在經歷長期市場變動的考驗下，仍能堅守，證明其投資團隊的實力。此次由宏利投信擔任總代理的23檔境外基金的資產類別包括新興市場、印度及前緣市場相關債券、亞洲及新興市場股票等基金，以及投資區域聚焦北美和永續概念的相關產品。