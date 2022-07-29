愛立信與遠傳電信首度向全球展示由愛立信本地封包閘道器(Local Packet Gateway)、搭配無線接取網(RAN)的動態無線資源分配功能(Dynamic Radio Resource Partitioning function)以及5G雙模核心網系統所驅動的5G多網路切片，也是雙方在長達20年深厚合作關係中所取得的最新技術成果。

該商用測試在支援5G獨立組網的客戶終端設備(Customer Premise Equipment, CPE)及Android市售手機上進行，並首度於愛立信最新推出的本地封包閘道器上完成。

愛立信在今年巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC ）上發表愛立信本地封包閘道器，這項產品解決方案旨在協助電信商掌握虛擬和混合式5G 企業專網的邊緣運算商機，提高頻譜運用效率，同時確保資料安全性並降低延遲 ，建立更高效率的網路連結。

愛立信本地封包閘道器奠基於雲端原生的微服務技術，尺寸縮減後更容易部署於邊緣用戶平面，讓網路用戶數據傳輸管理更接近資料來源，也使電信商和企業能更妥善維持本地或鄰近場域的數據傳輸。

本項測試在遠傳的雙模全5G 核心網路實驗室完成，包含在愛立信本地封包閘道器上進行全球首次的數據通話，成為邁向商用網路部署的良好基礎。該測試並以愛立信5G 雙模核心網及本地分包閘道器為基礎，搭配愛立信 5G 無線接取 (RAN) 切片解決方案成功展示了 5G 網路切片測試，藉此有效配置無線頻譜與管理網路切片的服務等級協定，

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳長期深耕新技術研發，致力提供客戶最優質的網路、多元創新的數位服務。這次攜手愛立信完成全球第一個『愛立信本地封包閘道器』商用測試，為5G邊緣運算與網路切片應用開創了更多可能，更展現雙方在5G網路和相關服務的前瞻布局。

井琪表示，結合愛立信的全球領先技術，遠傳更可以發揮核心優勢，充分滿足客戶對網路低延遲、高效率、安全性和靈活性的需求，也期待與各領域的客戶持續探索5G創新應用的所有潛能。」

台灣愛立信總經理周大企表示，5G的網路能力為邊緣應用案例開啟了全新的可能，而愛立信與遠傳共同打造的高速5G網路成為實現邊緣案例最重要的基礎。愛立信本地封包閘道器將能幫助通訊服務供應商抓住虛擬和混合式5G專用網路領域的邊緣商機。通過本次技術測試，將能加速愛立信在多元應用場景實現要求高頻寬、低延遲的邊緣運算案例。

愛立信封包核心解決方案負責人Monica Zethzon 表示，愛立信期待透過本地封包閘道器解決方案的開發，協助電信商透過網路切片和降低延遲來提供備受市場期待的企業邊緣使用案例。愛立信與遠傳電信擁有超過20年的合作關係，很高興這次能一同向全球展示雲端原生的微服務技術。隨著全球對這一類型方案的部署需求不斷增加，我們希望能持續提升與遠傳電信共同示範的技術成果，並將此技術分享給企業和其他用戶運用。

愛立信攜手電信商和設備製造商夥伴於近期推出了一連串深具開創性的5G網路切片技術，而此次所展示的愛立信本地封包閘道器、動態無線資源分配功能等也包含其中。今年2月，愛立信和遠傳電信攜手合作，以愛立信動態網路切片選擇(Dynamic Network Slice Selection)解決方案危基礎，在世界行動通訊大會(MWC)上展示全球首例的端到端5G獨立組網多切片測試。該測試讓各應用程式擁有獨立的通訊管道，並藉由單一裝置和網路，滿足用戶在不同工作設定檔(profile)對於高連網速度、低延遲和高可靠性服務的需求。