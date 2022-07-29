大安農會好樣！連奪3屆產銷履歷達人

台中市大安農會輔導農友推動產香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米「安農五寶」銷履歷驗證有成，繼總幹事蔡建宗、芋農黃至青先後獲產銷履歷達人後，水稻陳蓮章今年也拿下殊榮，大安農會奪3屆產銷履歷達人，大大打響農會知名度。

總幹事蔡建宗表示，大安農會秉持著「安心呷、農為您、共好和公益」11字金言做為推動農務目標，而國人環保意識抬頭，為了自身安全買生活物品都很挑剔，蔡建宗有鑑於此，毅然加入產銷履歷制度，並大力輔導農民加入行列，農會負責提升價格收購及銷售農產品。

果然皇天不負苦心人，飛天豬「安農五寶」–大安葱、芋頭、安泉米、豬肉、酒等5大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌之豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆。

大安農會指出，農糧署中區分署秘書陳尚仁日前至大安農會送上產銷履歷紅榜祝賀，讓在地農友與有榮焉，更加用心的投入生產，致力於提升農產品品質，提供在地優質好農產，並期盼未來有更多優秀農友加入，以及更多產業攜手跨域合作，提供消費者優質多元的好農產，創造產銷履歷多贏新局面，更為飛天豬品牌穩固價值。

農委會表示，今年度產銷履歷達人徵選活動，首度將「個別驗證」及「集團驗證」進行分組選拔，自4月開始徵件，報名相當踴躍計116件，創歷年新高。歷經各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核，共計選出15名優秀菁英與傑出團隊。

總幹事蔡建宗指出，「安心呷．農為您，共好和公益」是大安農會一直以來追求的目標，透過「三安、四不、一堅持」的原則，以「安心呷、農為您」的品質承諾，帶動農會經營，以農為本，照顧農民、關心弱勢、回饋鄉里、實現公益，更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農。