保七總隊第三大隊員警前往現場稽查，發現因天氣炎熱發出陣陣惡臭，令人作嘔。（保七總隊第三大隊提供／張妍溱台中傳真）

保七總隊第三大隊今年接獲檢舉，台中市后里區1處公墓旁土地遭人丟棄事業廢棄物，經查堆置約1000包裝有事業廢棄物之太空包及4座廢棄物山丘，覆蓋面積達1萬5000平方公尺，規模驚人，尤其天氣炎熱發出惡臭令人作嘔，檢警追查張姓主嫌為首環保犯罪集團涉嫌重大，查扣大貨車1台、自小貨車2台、堆高機1台、挖土機1台等犯罪工具，經檢方複訊後，拘提張等6人並羈押禁見獲准，其他2名載運司機分別以3萬元、1萬元交保。

保七總隊第三大隊細數，4座廢棄物山丘，還有1袋又1袋「廢棄物太空包」，全都是廢磚、廢鐵片、廢布、廢輪胎、廢網、廢塑膠管、廢玻璃、廢木材及污泥等混合廢棄物，受大量廢塑膠及營建混合物等事業廢棄物，並囤積、回填、掩埋於該私人廠區所管理土地內。

經台中地方檢察署於今年7月25日指揮保七總隊第三大隊、法務部調查局航業調查處、台中市政府警察局刑事警察大隊、行政院環境保護署環境督察總隊中區環境督察大隊及台中市政府環境保護局等單位人員，執行搜索查緝任務，至台中市、新竹市、新北市等9處執行搜索，拘提張姓主嫌等6人，扣得相關磅單及帳冊等贓證物。

台中檢方認為，張姓主嫌為首環保犯罪集團，涉犯廢棄物清理法第46條第3、4款等罪嫌重大，有事實足認有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；保七總隊第三大隊呼籲，民眾若查覺可疑廢棄物堆置，務必通報相關單位，環保業者亦應合法處理廢棄物，地主應善盡土地管理人責任，切勿心存僥倖，以身試法。

檢舉倒廢棄物載運司機保七總隊羈押禁見