高雄市大寮區出生44天的男嬰16日送醫急救不治，懷疑遭虐死亡，法醫解剖相驗報告出爐，證實男嬰身體有多處新、舊骨折傷痕，確實遭虐死亡。高雄地檢署昨天傳訊男嬰父母，林姓男子否認施虐，但無法交代男嬰傷勢，遭檢方聲押獲准。

7月16日凌晨1點多，高雄市大寮區一名男嬰無呼吸心跳，被趕緊送往高雄長庚醫院急救，不久便宣告不治。醫護人員發現，男嬰體重只有2200公克，脖子疑有勒痕，臀部瘀青且皮膚不完整，懷疑男嬰受虐，便通報社會局，檢警也介入調查。

當時，林男和妻子都說，男嬰是翻身時自摔受傷。檢方訊後，請回林姓夫婦並限制住居。

法醫解剖複驗後發現，男嬰顱骨骨折出血、腦壓過大造成死亡，而且男嬰除了頸部勒痕，顱骨、肋骨和手骨都有新、舊骨折傷痕，臀部因為沒翻身還出現縟瘡，與男嬰父母說詞截然不同。

檢方昨天傳訊林姓夫婦出庭說明，林男表示，曾經因為和太太吵架、心情不好，就抓小男嬰大力上下搖晃，也能偷偷捏小男嬰肋骨。

林男強調，結婚後一直住在岳父家，曾向民間借貸公司借了4萬元，但利滾利之下變成19萬元，經濟壓力下才會出手搖晃小孩，太太並不知道。林男仍堅稱，男嬰是自己摔下床，對於男嬰骨折舊傷也交代不清，檢方最後依傷害致死罪嫌聲押他獲准。