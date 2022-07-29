遠傳(4904)於日前7月19日起率先提供4G、5G用戶VoLTE服務免月租費優惠，引發市場熱烈迴響，申辦非常踴躍，近10日主動申辦VoLTE用戶增幅為平時的10倍，不僅如此，也帶動競業中華電(2412)、台灣大(3045)也將自8月起加入陣容，電信三雄宣告進入VoLTE免費新世代。

遠傳自7月19日起全面開放月租型用戶申請VoLTE服務，既有的VoLTE用戶也不再收取30元月租費。尚未開通的用戶只需透過遠傳官網、遠傳心生活APP，就能自行輕鬆完成線上申辦，免出門又省力，且只要用戶新申辦/攜碼/續約方案、升級5G，或用戶進行資費變更項目，都不需額外申請，遠傳皆主動免費開通VoLTE服務。

遠傳表示，相當樂見同業加入，引領台灣進入VoLTE時代。遠傳用戶只要透過簡易的申辦程序，不需出門就能完成開通，若用戶所持舊款手機尚未能支援該服務。

有鑑於要完整體驗VoLTE服務，用戶所持的手機必須支援VoLTE，故遠傳也針對換機祭出優惠，當紅手機除享專案價，加碼再折2000元，最低降至0元等。

VoLTE是利用4G網路通話，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰，還能大幅縮短電話接通時間，讓你秒撥秒通，最快只需一秒，且因為通話不再透過3G網路進行，上網速度不會受到通話影響而降低網速。現申辦遠傳VoLTE也會同步開通VoWiFi服務，可透過家用或公用的WiFi網路進行語音通話，故在高樓、地下室或其他行動訊號容易受干擾的地方通訊較不受影響，持續讓電話不漏接，通話不間斷。