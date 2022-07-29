金管會為提升投信基金款項收付整體作業效率，促進國內基金市場競爭力，5月中宣布推動投信基金集中清算與款項收付機制，並責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」。集保結算所表示，平台預計於明年第二季起分階段上線，上線後1年內推動全體業者加入。

境內基金市場目前由39家投信業者、24家基金保管銀行，處理逾千檔基金不同級別基金專戶的作業模式，多對多的資訊流及金流所產生的人工作業及匯款成本偏高。據集保結算所統計，2021年全市場匯款及扣款成本高達4.2億元。

對此，金管會將「境內基金集中清算平台」列為資本市場藍圖策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的具體措施之一，目的即在解決境內基金市場投信、基金保管銀行、銷售機構等100多家機構間，每日數千檔基金申購與買回的資訊流與金流。

集保結算所表示，期盼透過「境內基金集中清算平台」使國內基金市場的結算交割作業集中處理、彙整收付、標準化、自動化，將多對多的作業模式改為多對一、一對多，比照股票市場集中交割體制逐步改造基金市場、提升效率，與歐、美、日等先進市場看齊。

由於近年來基金市場熱度逐年攀升，各業者對推動集中清算制度具高度共識與期待。集保結算所積極對業者加強宣導說明，並自5月起組成專案推動小組，邀集投信公司、銷售機構、保管銀行等業者共同討論，各業者已配合著手規畫，並將共同辦理聯合測試。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所近年來積極扮演基金市場中介機構角色，作為市場樞紐（Hub），對增進整體市場效率與競爭力不遺餘力，為促進基金市場轉型升級，集保爰新建「境內基金集中清算平台」，提供市場業者更有效率的後台服務。

朱漢強指出，為鼓勵業者早加入、早享受，集保結算所特別推出早鳥優惠，對2023年底前上線的投信業者祭出超優惠收費方案，並與公會合作修訂相關法規與契約公版，以降低業者間轉換成本與時間，達到市場多贏目標。

集保結算所表示，除了投信業者積極配合加入「境內基金集中清算平台」外，基金銷售機構及保管銀行亦多已表示將配合如期上線。相信在金管會指導，及集保結算所、投信投顧公會與信託公會等協力合作下，國內基金市場成功轉型將指日可待。