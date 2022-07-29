2022「亞洲生技大展」登場，台灣證券交易所配合產業發展潮流，本次設展於「生技服務區」，展覽時間為每日上午10時至下午6時(31日至5時)。

證交所表示，台灣生技產業近年發展迅速，目前國內已有127家生技醫療類上市、上櫃及興櫃公司。每年7月的生技展為業界盛事，證交所本次在金管會的指導下代表資本市場參展，主題以「協助優良企業上市，活絡經濟發展」邁向上市之路為主要訴求，提供生技公司從資本市場募資的相關訊息及一般民眾投資知識。

現場提供「宅在家學習網」加入會員及「FB粉絲團」按讚與參展公司、參觀民眾互動，宣導證券市場商品與投資知識，多元化推廣正確證券投資觀念及如何防範投資詐騙觀念，並有專業同仁於現場向生技業者解說上市籌資相關規定。

今年參展廠商約400家，本次展覽結合了生技、製藥、美容保養與保健等多元項目，可望在防疫之際，提升國人了解生物科技發展帶給全民的影響及重要性。