面板雙虎公布第二季財報都由盈轉虧，友達(2409)昨天法說會並保守看待今年營運表現，內外資法人出具今天出具報告紛紛調降獲利目標，美系外資將友達今明兩年獲利降至每股虧損1.03元及0.77元，群創(3481)每股虧損1.27元及1.01元。面板雙虎股價今天再次探底，友達來到13元價位，群創則面臨10元保衛戰。

友達昨天法說會指出，面板遭遇強勁逆風，第二季出現虧損，下半年旺季需求期望值低，同時也砍資本支出，因應逆風變局。

本土法人認為，面板毛利率下滑，品牌廠庫存水位偏高，面板廠第三季稼動率續降；也由於通膨與地緣政治使市場不確定風險增，連帶影響下半年IT、TV 面板拉貨動能，面板報價止跌速度不如預期，都是下半年面臨的挑戰。景氣看淡下，法人普遍估計與友達今年每股虧損介於1.2~1.5元之間。

友達產能利用率從第一季90％到第二季降至70％，陸廠產能利用率6月平均下修幅度強勁，顯示陸廠減產態度轉趨積極，有助於面板供應鏈去化庫存，電視面板報價有望在第三季落底，IT面板在面板廠原生產電視面板的產能轉往生產高單位價值的IT面板，導致庫存持續堆積，報價跌勢將延續至年底。

外資法人下修友達、群創獲利目標，預期今年第二季到明年第二季都是虧損情況，友達今年每股虧損1.03元，群創每股虧損1.27元，目標價分別降至10元及7.7元。