新北市新莊區有望繼板橋之後，成為第二個擁有2座運動中心的行政區，據新北市體育處表示，目前相關案件已由城鄉局在進行都市計畫變更，待後續行政作業完成後，就可辦理開發，而長期關注相關議題的新北市議員蔡健棠也表示樂觀其成，認為這個案子一定會完成。

新北市新莊目前約有40多萬人口，為新北市人口數第二多的行政區，僅次於板橋，因此在確認板橋將增設第二座國民運動中心後，新莊第二國民運動中心增設的議題也受到地方民代的關注。

新北市議員蔡健棠表示，自己爭取增設「南新莊大福營區國民運動中心」已有2、3年的時間，因為現存的新莊國民運動中心比較靠近新莊中港地區，但在南新莊的福營地區也有10多萬人口，符合設置運動中心的條件，加上體育處規劃的文高一用地鄰近樹林，也可以提供樹林民眾使用，日前體育處回函說明，該案已由城鄉局進行都市計畫變更程序，因此對於增設運動中心是感到樂觀其成。

新北市體育處處長洪玉玲表示，新莊第二運動中心目前規劃設置於丹鳳的文高一用地，因該地原為學校預定地，因此需透過都市計畫變更，完成後會有公園用地，屆時就可多目標使用，目前相關規劃已經完成，但因建蔽率、容積率需視最後都市計畫變更結果而定，目前初步預估總預算約在10億元左右，但游泳池、球場、舞蹈教室、健身房等設施一定都會有。

洪玉玲補充，因為新莊人口僅次於板橋，為了運動資源的均衡，所以有關增設新莊第二運動中心一案，體育處從去年就開始進行規劃，與現存的新莊國民運動中心較靠近板橋，未來第二運動中心完成後，恰好一南一北，供新莊民眾就近選擇。

正在進行都市計畫變更的城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，該案從2020年就已送內政部審議，也開過3次小組會議，都有獲得共識，目前根據內政部要求評估市地重劃可行性，正在進行書圖修正，預計8月份會再送審，內政部審議通過後，就可進行開發。