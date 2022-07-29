余天二女兒余苑綺（余泳澐）直腸癌復發後，擴散到肝臟和淋巴和肺部，李亞萍透露女兒現在狀況「癌症布滿全身」，不僅連站著都會痛，還需要靠嗎啡舒緩疼痛，日前受訪時坦言醫生對病況束手無策，對此，她表示除了幫余苑綺持續打氣外，也希望新藥能盡快通過臨床試驗上市。

李亞萍日前受訪時，談到女兒病情不是很樂觀，體內血紅素、白血球、紅血球等數據都未達標準，營養也不良，甚至輸血也無效，大腿已經和一般人的手臂一樣細，更透露「癌症布滿全身」，但也不忘感謝這段時間所有人幫她集氣，希望病情能夠好轉，有多一點時間陪她的小孩、家人。

根據《自由時報》報導，李亞萍透露余苑綺肺部充斥著如星狀般細小的癌細胞，現階段無法治療以外，受到病情影響沒食慾「身子完全撐不起來」，因此便對女兒喊話要對新藥上市抱著希望，雖然新藥上市並非彈指之間能夠促成，但希望能靠著這種說法給予女兒抱持著堅持下去的希望。

不過屋漏偏逢連夜雨，除了二女兒余苑綺病情不樂觀，老公余天日前因為忙於問政和選舉，加上氣溫升高，導致有小中風症狀，自己則是在家中跌倒，頭部直接撞擊到家中的大理石地板，讓她目前是蠟燭多頭燒，心情相當低落。