國民黨台北市長參選人蔣萬安前天拜訪社子島，今天前往北投區關渡國中與無黨籍議員林瑞圖場勘，這是蔣萬安2個月內第7度到士林北投區，是否搶攻無黨籍的選票，蔣萬安表示，他在每一區積極勤走、跟每一位議員緊密合作，實際了解市民需求，幫民眾解決問題，一路走來始終如一。

關渡國中興建籃球場但屋頂鋪設白色塑料膜材，因日照反光造成光害，讓周邊居民不堪其擾。林瑞圖今邀請蔣萬安前往會勘，並聽取住戶的意見。

蔣萬安指出，林瑞圖跟他反映，受到光害影響1年多，特別讓他來了解，看如何來幫地方鄉親解決問題。林瑞圖是前輩，他第一次參選林就給非常大照顧指導、幫忙，因此一直感念在心，他在立法院這7年多在，地方上也跟議員配合的非常好。

由於蔣萬安2個月就到士林北投區7次，是否搶攻無黨籍支持？蔣萬安回應，其實他在每一區都積極勤走，跟每一位議員都緊密合作，就是實際了解市民需求，幫大家解決問題，這是他一路走來始終如一的態度。

被問到副市長黃珊珊也積極拉攏林瑞圖，蔣萬安不甘示弱表示，不管是第一次參選或是進入立法院，前輩給他很多建議，未來如果有機會進入市府，對市政的推動，有這麼資深的前輩由他的經驗協助，絕對是市民之福。

林瑞圖受訪強調，黃珊珊及民進黨台北市長參選人陳時中他都沒有得罪，私交也不錯，但他已經反映那麼多年，林說，他向新北市長侯友宜，勸告不要蓋風雨操場，侯友宜接納他的意見，新店大豐國小不敢蓋。至於是否公開支持蔣？林瑞圖僅說「請他來是考驗他」。