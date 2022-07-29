因澎澎灘是無人島，業者以發電機發電，用水則每日以小船運送，該島屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼。（民眾提供）

賴峰偉強調澎湖的公廁在公、私部門積極管理維護下，從通風系統、照明設備到友善設施，甚至加入巧思，美化布置，融入地方特色，讓如廁成為另一種美學。（張茂雄攝）

澎湖縣列管的公廁有384座，幾天前發生歌手曹格的妻子吳速玲，在臉書媽咪速玲上面分享「澎湖對我來說是天堂等級的美景，然後廁所簡陋到～白眼翻不完……」的言論。澎湖縣長賴峰偉看到報導後，立即請環保局、旅遊處瞭解狀況，查出吳速玲描述的廁所狀況發生在澎澎灘，雖非縣府列管的公廁，但環保局將要求業管單位設法改善。

賴峰偉表示，澎湖作為觀光大縣，提供乾淨的如廁環境是發展旅遊的基本功，因此三年多前上任後，就將提升公廁品質作為施政重點，全縣384座公廁，要求各主管單位落實「每小時清理、每日督導」原則，並於每月透過公廁巡檢評比，以「不髒、不濕、不臭」為目標。

澎澎灘位於鳥嶼西南方，是受海流堆積的沙洲島，四分之三面積作為海鳥保護區，禁止遊客進入。澎管處將四分之一做為觀光遊憩，由水上活動業者向國有財產署承租。因澎澎灘是無人島，業者以發電機發電，用水則每日以小船運送，該島屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼，但我們仍期許業者持續提升廁所品質，維護優質觀光口碑。

賴峰偉強調，澎湖的公廁在公、私部門積極管理維護下，從通風系統、照明設備到友善設施，甚至加入巧思，美化布置，融入地方特色，讓如廁成為另一種美學。

旅遊旺季到來，公廁需求增加，清潔人員除平日的打掃外，更加強馬桶座、水龍頭，廁所門把及沖水握把等消毒作業，提供清新的如廁環境。

賴峰偉同時感謝公廁管理單位，全年無休的清潔維護，為遊客打造賓至如歸的如廁感受，也呼籲更多公私協力參與認養公廁環境潔理維護，發揮創意與活力，全面形塑公廁新形象。