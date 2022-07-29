吳訓孝表示，網路上LINE社群「新北市長林佳龍後援會！」，是林佳龍最大的網路後援會，然而板規卻規定成員必須「支持林佳龍競選台北市長」。

前交通部長林佳龍雖然已於7月8日宣布參選新北市長，但官方的line社群「新北市林佳龍後援會！」卻被發現版規第一條依舊言明必須「全力支持林佳龍選台北市長」；對此新北市議員候選人吳訓孝及呂家愷怒嗆，前交通部長林佳龍在台中十年磨一劍傳為政壇佳話，為了向市民證明自己全心全意為新北，應該發誓比照台中，在新北蹲點十年，不要當三心二意的渣男政客。

吳訓孝表示，網路上LINE社群「新北市長林佳龍後援會！」，是林佳龍最大的網路後援會，裡面管理員包含台北市議員陳怡君，也有多位與林佳龍同屬於正國會民代在裏頭，然而板規卻規定成員必須「支持林佳龍競選台北市長」，究竟是正國會對北市還有遐思，還是林佳龍依舊心心念念首都，這種精神出軌的行為，真的是令人不齒，也打臉林佳龍強調要建立新北主體性的諾言。

呂家愷表示，這讓新北市民情何以堪，前幾天又說自己是盧秀燕市長的剋星，沒什麼比這還適合形容政客噁心的嘴臉，而且絕對是能寫入政客歷史的鑽石教科書。林佳龍來選新北本來就是台北的備胎方案，所以LINE的後援會才會是林佳龍的子弟兵陳怡君議員建立的，這又讓新北這群民進黨的「破殼小雞」情何以堪，到底是真抬轎還是假抬轎我想選民一清二楚，不過也可能真的是母雞質量太差的關係。

吳訓孝批，今天林佳龍也是第四次見新北市議員，同一群人已經見了三次，然後網路LINE後援會卻由台北市陳怡君議員管理，令人覺得新北市議員是熱臉貼冷屁股，與其一直見議員，還不如趕快走完29個行政區和趕快提出政見。

他強調，如果走不完或是還想不到政見，建議可以向保生大帝發誓會蹲點十年，讓選民看到你的誠意，如果擔心這個誓言會禁錮自己的政治生涯，大可效仿蘇貞昌，反正保生大帝已經不是第一次被騙，應該也不會太計較。