民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文嚴重抄襲，引起龐大政治風暴，林智堅、桃園市長鄭文燦還有民進黨立法院黨團總召柯建銘等人昨日特地前往總統府拜會總統蔡英文，外傳恐讓林退回台大學位作為停損點，但如此作法被學者專家打臉，依法根本沒有放棄學位的規定。

林智堅昨日下午與民進黨大老們拜會總統蔡英文，相關作法引起外界討論，PTT上也有不少網友推測，其中一項作法是讓林智堅退掉台大國發所的碩士文憑。對此台大今(29)日回應，校方皆依教育部《學位授予法》行事。

然經查該法，如果想要放棄學位，僅有「撤銷」一項作法，並無主動退回等規定。之前國民黨高雄市長參選人李眉蓁的論文案，也曾試圖於審定會結論出爐前退回學位止血，但最終中山大學仍完成學倫案審定，撤銷其碩士學位。所以，換句話說，林智堅是否能退回台大國發所的學位，還是要等台大審定會結果出爐，並不是自行可決定要不要退掉。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，我國法律沒有自我放棄學位這回事，按照《學位授予法》，台大接獲檢舉後，應由當事人當年就讀的系所組成委員會審定，看看是否構成抄襲。

尤榮輝說，目前台大社科院已經組成審定會進行審查，待審定會做成決議後報給學校，學校再呈報教育部，基本上教育部會尊重學校專業決定，所以就算傳出林智堅口頭宣布放棄，在台大已接獲檢舉，依法還是要進行調查，最終只有撤銷與不撤銷，沒有放棄學位這種方式。