詹女士因救治得宜，術後恢復相當不錯。（陳淑娥攝）

台中一名66歲詹姓鄰長日前代班時突然中風昏倒，幸好當時郵差正好經過，緊急送醫搶救，經院方診斷是「急性缺血性腦中風」，立即施行「顱內動脈取栓手術」。詹姓鄰長術後1小時恢復意識，手腳能舉起，3天後從加護病房轉至一般病房，也能下床走路。

詹姓鄰長表示，當天吃完早餐還好好的，但下樓代班時就覺得「怪怪的」，覺得好像說不出話來，想要叫人卻開不了口。但當時還未意識到是中風前兆，沒多久因有物品掉落地面，她低頭伸手撿拾就暈倒了！

近期因天氣炎熱，容易因缺水造成血液濃稠，也造成血液循環變差，進而引發腦中風，而詹姓鄰長一直以來都有心臟肥大的問題，心血管功能本來就不好，屬於腦中風的高危險群。

光田綜合醫院神經內科醫師柯麗櫻表示，腦中風的救治以及預後的好壞，跟搶救時間有很大的關係，雖然患者有心臟肥大的問題，但因送來的時間早，院方腦中風團隊也在送醫2小時內緊急進行動脈取栓手術，所以有很好的治療效果。

為詹姓鄰長進行取栓手術神經放射診療科副院長嚴寶勝提到，患者內頸動脈栓塞，且有心臟肥大的問題，擔心手術與麻醉的風險較高，因此需要特別小心。針對缺血性腦中風，傳統治療方式，就是注射血栓溶解藥物，只是當大血管阻塞時，注射血栓溶解藥物能成功打通血管的機率很低。隨著醫療的進步，近5、6年來多以「顱內動脈取栓術」來清除血栓並打通血管，是最進步的治療；而目前光田綜合醫院的手術成功率，可達9成5左右。

嚴寶勝執行取栓成功個案已超過600例，他強調，過去缺血性中風的患者，只要超過黃金3小時預後就不佳，但現在取栓手術的盛行，符合規定者也有健保給付，讓黃金時間延長到6至8小時，大大提高了腦中風患者救治成功的機率。不過他提到，預後良好與否，還是要看中風後送醫時間的長短，因此一旦出現中風症狀，立即送醫就對了。

嚴寶勝提醒，家中若有腦中風高危險群的長輩，可以用「左看看、右看看，微笑、舉手、說你好」的三步驟快速評估是否有中風前兆，若發現長輩臉不對稱、嘴角歪斜、單側眼球無法轉動，或手下垂無力、話也說不清楚，就要盡速撥打119。腦中風的搶救，就是一個與時間賽跑的過程，要盡量讓患者能在黃金時間內，送至重度急救責任醫院就診（可救治急性腦中風、心血管問題之醫院），減少對腦細胞的損害。