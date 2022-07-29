福斯集團周四表示，儘管仍存在供應鏈瓶頸，該集團2022年獲利預計將來到財測區間的上端；另外儘管保時捷執行長將同時掌管福斯集團，保時捷汽車在今年上市的計畫不變。

福斯集團在上周五突然宣布，集團執行長迪斯(Herbert Diess)將在八月底離職，職缺將由保時捷汽車執行長布魯默(Oliver Blume)從9月1日開始接任。外界皆認為，迪斯是遭到董事會的逼退而離職。而集團的福斯汽車上一次的美國柴油廢氣事件，也是由保時捷人馬出面解決。

福斯表示，對於下半年的產量增加有信心。

該集團在上半年的交車出貨量下跌了約20%，並預計今年的交車將在財測的成長5%至10%區間的上端。

集團財務長Arno Antlitz指出，更高的定價和成本削減措施，讓集團今年營益率將來到財測目標區間7%至8.5%的上端。

財務長駁斥了經濟衰退將影響到需求的說法，也突顯了中國市場的強勁以及福斯滿手訂單的情形。Antlitz說，公司有理解到2023年的挑戰，但公司也部分地感到樂觀，至少目前的訂單足以支撐到至少明年第一季。

投資人擔心布魯默同時擔任集團和保時捷執行長，將影響保時捷IPO進程。財務長澄清了疑慮，並稱布魯默接任集團CEO的安排不是暫時性的。

上半年的生產問題，影響到產量，但是集團的高級品牌提振了財務表現，奧迪第二季營業利益增加51%，保時捷也增加22%，福斯汽車則下跌8%。

福斯第二季營業利益降到47億歐元，表現仍然優於分析師預期的46億歐元。

福斯表示，隨著中國的解除防疫封鎖，第二季結尾的月度產量已獲得明顯改善。