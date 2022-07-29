民進黨台北市長參選人陳時中今赴松山出席「阿中與你相見歡」，他致詞時提到，台北市長柯文哲不顧議會決議舉辦雙城論壇，30分鐘花了95萬卻沒成果，造成浪費，台北市副市長黃珊珊聽聞則表示，這幾年簽了許多MOU，局處也都與上海市密切交流，成果網路上都有，陳前部長可以上網看。

黃珊珊今上午出市府「好康都友你」宣傳活動，對於陳時中批評雙城論壇浪費錢，表示這幾年簽了許多MOU，裡面包含體育、文化及藝術交流，其中交通局、體育局及文化局與上海市交流最多，成果都在網路上，陳前部長可以上網看。

另勞動局長陳信瑜身陷貪污疑雲，以20萬交保，今上午也表示已向市長柯文哲口頭請辭，而陳信瑜與黃珊珊感情密切，更曾於上班時間公然向公會要求支持副市長黃珊珊，黃今日受訪表示，陳信瑜現在是被調查，尚未定罪，應以無罪推定原則，尊重司法調查，但陳信瑜是我的同事，我支持她捍衛自己的清白。