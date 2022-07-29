眾所矚目的2022「亞洲生技大展」於7月28日至31日於台北南港展覽館二館登場。金管會長期關注生技產業，證交所配合產業發展潮流，此次設展於「生技服務區」，展覽時間為每日上午10時至下午6時（31日至5時），歡迎生技公司及一般民眾蒞臨參觀。

證交所表示，台灣生技產業近年發展迅速，目前國內已有127家生技醫療類上市櫃及興櫃公司。每年7月的生技展為業界盛事，證交所本次在金管會的指導下代表資本市場參展，主題以「協助優良企業上市，活絡經濟發展」之邁向上市之路為主要訴求，提供生技公司從資本市場募資之相關訊息及一般民眾之投資知識。

證交所表示，現場也提供「宅在家學習網」加入會員及「FB粉絲團」按讚，即可獲得贈品，並與參展公司、參觀民眾互動，宣導證券市場商品與投資知識，多元化推廣正確證券投資觀念及如何防範投資詐騙觀念，並有專業同仁於現場向生技業者解說上市籌資之相關規定。

今年參展廠商約400家，此次展覽結合生技、製藥、美容保養與保健等多元項目，可望在防疫之際，提升國人了解生物科技發展帶給全民的影響及重要性，證交所指出，歡迎民眾至證交所展位參與互動。