69歲的朱姓司機駕駛計程車今日凌晨行經淡水區民權民生路口，疑似未注意前方狀況，竟不慎直接撞上路旁消防栓。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區今(29)日凌晨有位計程車司機，開車不慎撞上路旁的消防栓，結果消防栓斷裂水柱噴出，直到早上8時許才修完畢。

事發在今日凌晨3時45分許，69歲的朱姓司機駕駛計程車行經淡水區民權民生路口，疑似未注意前方狀況，竟不慎直接撞上路旁消防栓，結果導致消防栓斷裂水柱噴出。

淡水警方獲報後趕抵現場處理，對朱男酒測也未發現酒駕情形，因此全案依交通事故處理流程處置，事故現場則放置三角錐警示。

經連繫自來水公司前來處置後，以餘早上8時檢修完畢，無繼續外流情形。