行政院消費者保護會審議通過交通部提報「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，明確要求臨時起意的一日遊未經消費者要求或同意，不得臨時安排購物行程或於車上兜售，如果有貨價與品質不相當或瑕疵者，業者應協助處理，如果未改善可依消費者保護法處令限期改正，未改正可處3萬元至30萬元罰鍰，再不改善可處5萬元以上50萬元以下罰鍰。

簡易型一日遊為指業者於旅遊當日在固定地點，供消費者現場臨時報名參團的國內團體一日旅遊，此次定型化契約應記載及不得記載事項明定業者應該在簽約前，充分向消費者說明契約內容，並由雙方簽訂契約或以其他適當方式表示同意，以維護消費者知的權利；也應明定契約應載明簽約地點、日期、旅遊行程、旅遊費用、消費者集合出發的時間地點及最低組團人數等內容，以充分揭露資訊，杜絕爭議。

也提及消費者在旅遊開始前解除契約者，不得請求退還旅遊費用，且應繳交行政規費並賠償損害。但業者因此可節省或無須支出的費用，應退還消費者；不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由致無法出發時，任何一方得解除契約，不負損害賠償責任。但業者應扣除已代繳的行政規費、必要費用後，將餘款退還消費者。

也要求如果因為可歸責於業者事由，致未達成契約所定旅程、交通、餐飲或遊覽項目等事宜時，視可歸責事由輕重程度的不同，消費者得請求業者賠償各該差額一定倍數的違約金，如有難於達預期目的之情形者，並得終止契約；旅遊途中因不可抗力或不可歸責於業者之事由，致無法依預定契約內容履行時，為維護旅遊團體的安全及利益，業者得變更旅程、遊覽項目或更換餐飲、交通工具，所增加的費用，不得向消費者收取；減少的費用，應予退還。

更指出未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。若消費者在業者安排的特定場所購買的物品，有貨價與品質不相當或瑕疵者，得於受領後一個月內，請求業者協助處理。

行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，待交通部公布後。如果業者未依此次契約規定，可依消費者保護法處令限期改正，未改正可處3萬元至30萬元罰鍰，再不改善可處5萬元以上50萬元以下罰鍰。