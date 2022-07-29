【LIVE直播】台灣兒童MIS-C個案屢增 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今增2萬2983例本土、306例境外移入個案，同時新增79例中症、61例重症，以及57例死亡，其中最年輕的個案為30多歲男子，曾打過3劑疫苗，患有創傷性腦出血、長期臥床，因蜂窩性組織炎住院，採檢新冠陽性，後續因肺炎併呼吸衰竭過世。

指揮中心表示，台灣今增22,983例本土，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布以新北單日新增4065例居多，其次依序為台中2685例、桃園2392例、高雄2313例、台北2299例、台南1906例等；境外移入個案則分別自美國、澳大利亞、菲律賓、越南、德國等入境。

今增57例死亡，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日。

死亡個案中，最年輕為30多歲男子，曾接種3劑疫苗，患有創傷性腦出血、長期臥床。男子在7月22日因蜂窩性組織炎住院，採檢新冠陽性，住院後因肺炎，於7月25日起使用瑞德西韋，隔日因肺炎併呼吸衰竭過世。

中重症與死亡個案比例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期的死亡數都是2位數，若以死亡日為橫軸、死亡數為直軸，最高點是5月30日單日新增184例，5月底到6月中為高峰時間點，近期已逐漸下降，預期仍會繼續維持下降趨勢。

今增306例境外移入，為156例男性、150例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(12例)、澳大利亞、菲律賓及越南(各7例)、德國(6例)、荷蘭及馬來西亞(各5例)、法國及加拿大(各4例)、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國及日本(各3例)、義大利、新加坡、巴基斯坦及英國(各2例)、土耳其、哥倫比亞、南非、中國、印度、比利時及印尼(各1例)，另222例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至7月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,545,636例確診，分別為19,571例境外移入、4,526,011例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,833例死亡，其中8,818例本土；另15例為境外移入。