研調機構IDC指出，台灣今年企業IT（資訊科技）預算成長7.4％。台灣資深研究經理蔡宜秀表示，新冠肺炎疫情爆發以來，台灣企業IT預算成長率維持在7％以上，較疫情爆發前的保2％保 3％高出許多，顯見台灣企業對數位平台工具的倚重度加深，積極透過數位轉型提升企業競爭力，但隨著全球疫情常態化以及對於全球經濟緊縮的預期，台灣企業對於IT投資的力度將於2023年放緩。

過去兩年，台灣金融業積極透過科技跟數據搭建場景金融的基礎建設與夥伴生態圈，隨著消費者對數位金融服務的需求增加，預估金融產業仍IT預算將關注優化營運流程與服務體驗；製造業方面，前兩年受惠於疫情帶動出口量，製造業者花費較多IT預算優化營運作業流程，尤其是在智慧工廠方面的投資以紓緩缺工挑戰並穩定提升產能，隨著市場景氣渾沌不明，預估今明兩年製造業的IT投資將聚焦在有助於其開拓新市場業務的投資，如落實淨零碳排以突顯競爭力等。

餐飲零售業方面，受到疫情衝擊，過去兩年花費比較多的IT預算在建置、優化數位通路，以及實體門市自助點餐等低接觸服務，在零售購併事件的帶動下，預期將有一波系統整併需求；最後，IDC亦觀察到台灣資服產業開始投資「即服務（as a Service）」業務以擴展服務能量。

IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示：「儘管各產業在今、明年IT投資方向略有不同，但相同的是企業無論在業務推動或營運層面皆面臨加劇的網路威脅；因此，各產業皆將依據其IT投資重點方向同步提升相關的資安建置，例如，零售與金融業，將更著重於面向客戶的應用安全強化；製造業則將著眼於生產場域的資訊安全提升。」